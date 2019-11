Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle auf der BAB Gemarkung Herrenberg und S-Vaihingen; Verkehrsunfälle in Böblingen und Herrenberg; Verkehrsunfallflucht in Leonberg; Einbruch in Leonberg

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Auffahrunfall am Stauende Auf der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Gärtringen, musste ein 28 Jahre alter Tesla-Fahrer sein Fahrzeug am Samstag gegen 12:30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein nachfolgender 42 Jahre alter Fahrer eines VW-Golf erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr dem Tesla dabei nahezu ungebremst ins Heck. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Stuttgart-Vaihingen: Unfall mit 2 Fahrzeugen Zu einem Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Pkw kam es am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der Autobahn 831 in Fahrtrichtung Kreuz Stuttgart. Ein 27-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr den linken Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Vaihingen und Kreuz Stuttgart. Ein 70-jähriger Fahrer eines Fords befuhr parallel dazu den rechten Fahrstreifen. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 27-Jährige ins Schleudern und kollidierte im Anschluss seitlich mit dem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Ford-Fahrer. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Böblingen: Verkehrsunfall Am Samstag missachtete ein 21-jähriger Opel-Fahrer, der die Stuttgarter Straße aus Richtung Thermalbad befuhr, kurz vor 19:00 Uhr die Vorfahrt eines 58-jährigen Porsche-Fahrers, der die Friedrich-List-Straße in Richtung Stuttgarter Straße befuhr, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Herrenberg: Verkehrsunfall Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro kam es am frühen Samstagmorgen gegen 06:10 Uhr auf der Sindlinger Straße in Herrenberg-Haslach. Der 18-jährige, übermüdete sowie unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer eines VW geriet während der Fahrt von Herrenberg in Richtung Jettingen in Haslach auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen einen geparkten Peugeot. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Leonberg: Verkehrsunfallflucht Am Samstag ereignete sich im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 12.30 Uhr im Parkhaus des LEO-Center ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte und einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließ. Offensichtlich beim Ausparken beschädigte der Unfallverursacher einen geparkten VW. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152/6050, in Verbindung zu setzen.

Leonberg: Einbruch in Einfamilienhaus Am Freitag brachen unbekannte Täter im Laufe des Nachmittags in ein Einfamilienhaus im Ezach in Leonberg ein. Die Terrassentür wurde aufgehebelt und im Haus wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro. Über den Wert der entwendeten Gegenstände können bislang keine Angaben gemacht werden.

