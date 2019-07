Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl auf Friedhof

Wahlrod (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 04.07.2019, auf Freitag, den 05.07.2019, wurden auf dem Friedhof in Wahlrod mehrere Gegenstände aus Bronze von Grabsteinen gestohlen. Hierzu wurde durch die unbekannten Täter vermutlich ein Winkelschleifer eingesetzt, um die befestigten Gegenstände zu entwenden. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

PI Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell