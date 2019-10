Polizei Düsseldorf

POL-D: Verdacht der Verkehrsunfallflucht in Eller - Polizei fahndet nach silbernem Kleinwagen - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Freitag, 25. Oktober 2019, 11.10 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen einer möglichen Unfallflucht, die sich am vergangenen Freitag in Eller ereignet haben könnte. Eine 78-jährige Radfahrerin wurde bei dem Geschehen leicht verletzt und musste ambulant versorgt werden. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach einem silbernen Kleinwagen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war die Frau mit ihrem Fahrrad auf der Jägerstraße unterwegs, als sie an der Einmündung zur Festenbergstraße von dem Fahrzeug geschnitten wurde. Der Wagen war von der Jägerstraße nach rechts in die Festenbergstraße abgebogen. Die Frau stürzte und verletzte sich. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Geschehen zu kümmern.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

