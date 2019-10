Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Qualifizierte Festnahmen durch Spezialeinheiten (SEK) nach Bedrohung und Verdacht der schweren räuberischen Erpressung

Düsseldorf (ots)

Düsseltal - Qualifizierte Festnahmem durch Spezialeinheiten (SEK) nach Bedrohung und Verdacht der schweren räuberischen Erpressung - Drei Männer im Alter von 24, 26 und 31 Jahren vorübergehend festgenommen - Niemand verletzt - Ermittlungen dauern an

Freitag, 25. Oktober 2019, ab 22 Uhr

Nach Hinweisen auf eine zurückliegende Bedrohung und eine schwere räuberische Erpressung zum Nachteil eines Mitarbeiters eines Bistros in Düsseltal entschlossen sich die Beamten der Düsseldorfer Polizei in der Nacht zum Samstag zu einem Einsatz und der qualifizierten Festnahme der Tatverdächtigen durch Spezialeinheiten.

Im Vorfeld hatte es Hinweise auf massive Bedrohungen mit Waffen, Freiheitsberaubung und körperliche Gewalt gegen das Opfer gegeben. Die drei Tatverdächtigen konnten in dem Bistro überwältigt und festgenommen werden. Nach jetzigem Stand wurde niemand ernsthaft verletzt. Waffen konnten nicht gefunden werden. Die drei Männer mit Wohnsitz in Düsseldorf wurden später wieder entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell