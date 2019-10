Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - 35-Jähriger im Zoopark schwer verletzt - Lebensgefahr - Verdacht eines Raubdelikts - Polizei sucht dringend Zeugen

Düsseldorf (ots)

Völlig unklar sind die Umstände, unter denen ein 35-jähriger Mann sich so schwere Verletzungen zugezogen hat, dass er trotz mehrerer Notoperationen nach wie vor in Lebensgefahr schwebt. Zeugen hatten den Geschädigten am Dienstag (15.30 Uhr) auf einer Bank im Zoopark aufgefunden. Eine Vernehmung des Opfers war bislang nicht möglich. Die Polizei sucht daher dringend Zeugen.

Seinen ersten Aussagen den Zeugen gegenüber (in gebrochenem Deutsch) war zu entnehmen, dass der Lette Opfer eines Raubüberfalls geworden sein könnte. Ob die Tat am 22. Oktober oder bereits am Tag oder in der Nacht zuvor verübt wurde, konnte bislang nicht geklärt werden. Daher bittet die Polizei Zeugen, die im Bereich des Zooparks etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich an die Kripo Düsseldorf (KK13) zu wenden. Nach seiner Einweisung in ein hiesiges Krankenhaus, musste der Mann mittlerweile mehrfach notoperiert werden und schwebt noch immer in Lebensgefahr. Er ist ohne festen Wohnsitz in Deutschland, soll aber seinen Lebensmittelpunkt zuletzt in Duisburg gehabt haben. Eine mögliche Anlaufadresse befindet sich an der Charlottenstraße. Auch aus diesem Umfeld sind Hinweisgeber aufgefordert, sich unter der Rufnummer 0211-8700 zu melden, wenn sie sachdienliche Angaben zum Opfer/zu der Tat/zu den Tätern machen können.

