POL-D: Stadtgebiet Düsseldorf - Razzien in Gaststätten, Bistros und Shisha-Bars - Kriminalitätsbekämpfung vor Ort - Polizei, Stadt und Zoll erneut bei gemeinsamen Kontrollen erfolgreich im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Stadtgebiet Düsseldorf - Razzien in Gaststätten, Bistros und Shisha-Bars - Kriminalitätsbekämpfung vor Ort - Polizei, Stadt und Zoll erneut bei gemeinsamen Kontrollen erfolgreich im Einsatz - Zahlreiche Überprüfungen und Sicherstellungen

In Zusammenarbeit zwischen der Polizei (Einsatztrupp "Prios" und Experten der Kriminalpolizei verschiedener Kommissariate), den Beamten des Hauptzollamts (Finanzkontrolle Schwarzarbeit und Kontrolleinheit Verkehrswege) und den Mitarbeitern der Stadtverwaltung (Ausländeramt, Vollstreckungsabteilung der Stadtkasse und Amt Gewerberechtliche Angelegenheiten) wurden am Freitagabend (25. Oktober) erneut Gaststätten, Bistros und Shisha-Bars im Stadtgebiet überprüft. Das Erfolgsmodell der Düsseldorfer Polizei zeigte erneut Wirkung. Die Razzien wurden durchgeführt, weil in diesen Lokalen sich nach polizeilichen Erkenntnissen Straftäter immer wieder aufgehalten hatten, diese als Rückzugsorte dienten, um sich nach Tatbegehungen zu treffen oder neue Taten zu verabreden, bzw. teilweise Hinweise auf Rauschgiftkriminalität vorlagen. Daher waren auch die Diensthundeführer der Polizei Düsseldorf im Einsatz. Ziel der gemeinsamen Maßnahmen ist nicht nur "Geschäfte" zu stören, sondern Rückzugsorte als Eingriffsteam gemeinschaftlich nachhaltig unattraktiv zu machen bis hin zu ordnungsrechtlichen Schließungen. Zudem erhält die Kriminalpolizei im Rahmen der Razzien auch umfangreiche Informationen zu kriminellen Strukturen, den geschäftlichen Verflechtungen und Hierarchien.

Hier die Ergebnisse bei den Objekten an der Stoffeler Straße, der Luisenstraße und der Straße Im Liefeld : 4 Festnahmen (Personen wurden zur Abschiebung gesucht oder hielten sich illegal auf), 10 Strafanzeigen (überwiegend Verstöße BtMG), 11 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen

Sicherstellung von insgesamt 36 Kilogramm Tabak (illegal oder unversteuert) und 42 Litern Alkohol (illegal oder unversteuert).

Durch Vollstreckungsmaßnahmen der Stadtkasse Düsseldorf wurden insgesamt 3.070 Euro eingezogen.

Der Einsatz zeigt aufgrund des breit gefächerten Spektrums an Maßnahmen deutlich die Sinnhaftigkeit solcher behördenübergreifenden Aktionen, die auch in Zukunft weiter fortgesetzt werden.

