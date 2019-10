Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbrecher in der Jugendeinrichtung.

Lippe (ots)

Unbekannte hebelten eine Tür einer Jugendeinrichtung an der "Breite Straße" auf und verschafften sich so zwischen Samstagabend und Montagmorgen Zutritt zu den Räumlichkeiten. Innerhalb des Gebäudes richteten die Täter weiteren Sachschaden an Türen und Schränken an. Ob ihnen auch Diebesgut in die Hände fiel, steht noch nicht abschließend fest. Ihre Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

