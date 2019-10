Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Schmuck gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße ein. Sie stahlen Goldschmuck im Wert von etwa 1.500 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

