Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Leese. Diebe in Gaststätte.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte an der Wittighöfer Straße. Nach dem Aufbrechen eines Fensters stahlen die Täter Zigaretten, einen Sparkasten sowie etwas Wechselgeld aus einer Kasse. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Ihre Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

