POL-LIP: Blomberg - Sattelzugmaschine angegangen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 19:00 Uhr und 10:30 Uhr brachen unbekannte Täter das Türschloss einer DAF - Sattelzugmaschine auf, welche in Blomberg Am Diestelbach abgestellt war. Die Täter drangen in das Führerhaus ein und versuchten, das Zündschloss zu knacken. Dies misslang und der LKW konnte nicht gestartet werden. Nachdem die unbekannten Täter noch einen Laptop aus dem Führerhaus an sich genommen hatten, verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen, die zum Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

