Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis): Abbiegeunfall. Schwerverletzter Motorradfahrer

Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13.20 Uhr, wollte ein 53-jähriger Fahrer eines Mazda CX 5 in Hockenheim von der Überführungsstraße nach links, in Richtung Innenstadt, in die Untere Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 59-jährigen Motorradfahrer. Dieser prallte mit seiner Harley Davidson in die Beifahrertür des Pkw und zog sich schwere, aber keine lebensgefährlichen, Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen unter notärztlicher Begleitung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, zu Behinderungen kam es nicht.

