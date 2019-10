Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Fahrzeug beschädigt und abgehauen

Lippe (ots)

Von Freitag auf Samstag, zwischen 21:00 Uhr und 07:30 Uhr wurde in Schieder - Schwalenberg Am Gänsekamp ein an der Straße abgestellter blauer PKW VW Passat durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden von ca. 2000 Euro hat den Unfallverursacher nicht dazu bewegt, schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten, sondern er entfernte sich in unbekannte Richtung. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

