Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Waddenhausen - Raub auf Tankstelle

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:35 Uhr betrat eine maskierte männliche Person die Westfalen-Tankstelle an der Schötmarschen Straße in Lage-Waddenhausen. Der Täter bedrohte mit einer Schusswaffe den allein anwesenden Angestellten und verlangte Bargeld und Zigaretten. Er verstaute seine Beute in einer Plastiktüte und flüchtete aus der Tankstelle zu Fuß in Richtung Kreuzung Schötmarsche Straße / Sylbacher Straße, wo offensichtlich eine weitere Person auf ihn wartete. Zusammen setzte man die Flucht dann fort. Beschreibung des handelnden Täters: Männlich, ca. 175cm groß, ca. 40 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke. Er war bei der Tatausführung vermutlich mit einem schwarzen T-Shirt maskiert. Zeugen, die zum Tatzeitraum im Bereich der Schötmarschen Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

