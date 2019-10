Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - VW Bulli gestohlen

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22:00 Uhr und 07:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Straße Langer Acker in Kalletal - Hohenhausen einen VW T6 California, welcher unter dem Carport des Hauses abgestellt war. Das Fahrzeug hat eine graue Farbe und verfügt über eine WoMo-Ausstattung. Zeugen, welche in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell