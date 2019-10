Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder - Schwalenberg - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr Zugang zu einem Haus in Schieder-Schwalenberg, Auf der Mühlenbreite, indem sie die Eingangstür mit Gewalt aufhebelten. Dabei wurde ein Bewegungsmelder im Hausflur aktiviert und zudem waren die Bewohner durch die lauten Geräusche an der Haustür aus dem Schlaf hochgeschreckt. Durch diesen Umstand ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die zu der Uhrzeit auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

