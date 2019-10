Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Kassenautomat stark beschädigt.

Lippe (ots)

Am vergangenen Donnerstag versuchten bislang Unbekannte einen Kassenautomaten auf dem Parkplatz an den Externsteinen an der Externsteiner Straße aufzubrechen. Das Vorhaben der Täter misslang zwar, der Sachschaden ist mit über 10.000 Euro hingegen immens. Wer am Donnerstag zwischen ca. 21.30 Uhr und 22:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, diese der Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 mitzuteilen.

