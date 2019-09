Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugen zu Vorfall in Böblingen gesucht; Verkehrsunfall in Böblingen (2) und in Herrenberg; Unfallflucht in Böblingen

Böblingen: Beleidigung auf öffentlichen Parkplatz

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall geben können, der sich am Montag gegen 14:50 Uhr in der Straße "Konrad-Zuse-Platz" in Böblingen ereignete. Auf einem öffentlichen Parkplatz wollte eine 30 Jahre alte Frau in ihr abgestelltes Auto einsteigen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich zu diesem Zeitpunkt ein bislang unbekannter Mann neben ihrem Wagen aufgehalten. Der Unbekannte soll etwas gesagt haben, was die 30-Jährige allerdings nicht verstand. Aufgrund dessen fragte sie nach. Daraufhin soll der Mann diverse Beleidigungen gegenüber der Frau ausgesprochen und unsittliche Gesten gezeigt haben. Anschließend hat die Autofahrerin den Parkplatz verlassen und die Polizei alarmiert. Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten hinzugezogene Polizeibeamte den unbekannten Täter nicht mehr antreffen. Bei ihm soll es sich um einen Mann handeln, der etwa 60 Jahre alt und circa 175 bis 180 cm groß ist. Er trug einen Drei-Tage-Bart, eine Brille, eine weiße Mütze und war mit einem schwarzen Oberteil sowie einer Jeans bekleidet. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500.

Böblingen: 91-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Montag eine 91 Jahre alte Frau in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 14.25 Uhr im Murkenbachweg in Böblingen in einen Unfall verwickelt worden war. Zum Unfallzeitpunkt wollte eine 73-jährige Opel-Lenkerin auf dem Gelände einer Schule rückwärts ausparken. Beim Ausparken übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit einen Audi, dessen 58 Jahre alter Fahrer hinter dem Opel angehalten hatte. Anschließend wollte die 91-jährige Beifahrerin aus dem Audi aussteigen. Beim Rückwärtsfahren stieß die Opel-Lenkerin gegen die geöffnete Beifahrertür, die wiederum gegen die 91-Jährige geschoben wurde. Durch die Berührung kam die ältere Dame zu Fall und wurde verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Autos blieben trotz Schäden noch fahrbereit.

Böblingen: Schwerverletztes Kind

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montag gegen 17.05 Uhr in Böblingen. Ein 36 Jahre alter Acura-Fahrer befuhr die Panoramastraße in Richtung der Bussardstraße. Auf Höhe der Einmündung Panoramastraße/Nachtigallenweg wollte ein Zehnjähriger mit einem Cityroller die Fahrbahn überqueren. Hierbei achtete er mutmaßlich nicht auf den Autofahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Junge stürzte auf den Asphalt und musste schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Herrenberg: Motorrollerfahrer schwer verletzt

Im Rahmen einer Fahrschulfahrt musste ein 24-Jähriger mit einem VW Golf am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Nagolder Straße in Herrenberg anhalten. Der junge Mann bog zuvor von der Straße "Schießtäle" nach links in die Nagolder Straße ein. An einer grün zeigenden Ampel ließ er schließlich Fußgänger passieren. Dies erkannte ein nachfolgender 15 Jahre alter Motorrollerfahrer, der ebenfalls nach links abbiegen wollte, vermutlich zu spät und fuhr gegen das haltende Fahrschulauto. Durch den Zusammenstoß stürzte der 15-Jährige auf den Asphalt und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Böblingen: Ford beschädigt und abgehauen

Nach einer Unfallflucht, die am Montag zwischen 06.00 und 13.30 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf dem Firmenparkplatz eines Discounters stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen bereits dort geparkten Ford. Hierdurch wurde der hintere linke Kotflügel und die Stoßstange beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

