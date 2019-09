Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Makrgröningen: versuchter Rollerdiebstahl; Sachsenheim: Fußgängerampel umgefahren; Ludwigsburg: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg

Markgröningen: versuchter Rollerdiebstahl

Nach einem versuchten Rollerdiebstahl sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, nach Zeugen. Zwischen Samstag 19.00 Uhr und Sonntag 13.15 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in der Max-Eyth-Straße in Markgröningen sein Unwesen. Der Täter machte sich an einem geparkten Roller zu schaffen und versuchte vermutlich das Lenkradschloss des Zweirads der Marke Aprilia zu knacken. Wahrscheinlich scheiterte er hierbei. Stattdessen kippte der Roller beim Versuch ihn zu stehlen gegen einen benachbarten PKW. Der am PKW entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Am Roller entstand ein Schaden von rund 750 Euro.

Sachsenheim-Großsachsenheim: Fußgängerampel umgefahren

Ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 23.55 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Großsachsenheim ereignete. Ein 26-jähriger Ford-Lenker kam vermutlich aufgrund Sekundenschlafs im Bereich einer Schule von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast einer Fußgängerampel. Die Ampel ist bis auf weiteres außer Betrieb. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ludwigsburg-Hoheneck: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Einen nicht mehr fahrbereiten Mercedes und einen Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 1129 im Bereich Hoheneck ereignete. Ein 20 Jahre alter Mercedes-Fahrer war mit zwei 19- und 22-jährigen Beifahrern von Freiberg am Neckar kommend in Richtung Hoheneck unterwegs. Auf Höhe der Heimengasse wollte der junge Fahrer nach links abbiegen. Vermutlich übersah er hierbei, dass das vorausfahrende Fahrzeug, das ebenfalls in die Heimengasse abbiegen wollte, bereits verlangsamte. Vermutlich um diesem nicht aufzufahren, wich der Mercedes-Lenker nach rechts aus und verlor in der Folge die Kontrolle über den PKW. Der Wagen schleuderte schließlich nach links und landete im Straßengraben. Die alarmierten Polizeibeamten stellten beim Fahrer Anzeichen einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung fest, worauf er einen Drogen-Vortest durchführte. Der Test verlief positiv, so dass sich der 20-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

