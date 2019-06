POL-MA: Mannheim: Straßenbahn kollidiert mit Bauzaun - mehrere Verletzte

Polizeipräsidium Mannheim

Am späten Sonntagabend kollidierte eine Straßenbahn mit einem Bauzaun, dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Um 23:29 Uhr fuhr ein 44-jähriger Straßenbahnführer der Linie 5 zwischen den Haltestellen Lessingstraße und Fernmeldeturm. Dabei prallte die Bahn während der Fahrt gegen einen Bauzaun, der in den Gleisbereich ragte. Das Zaunelement beschädigte zunächst die Frontscheibe der Bahn, wurde infolge dessen nach rechts weggeschleudert und zerschlug zwei Seitenscheiben. Durch das geborstene Glas wurden insgesamt neun Fahrgäste leicht verletzt. Der Bahnführer fuhr noch wenige Meter bis zur nahegelegenen Haltestelle "Fernmeldeturm". An der Bahn entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Die Verletzten im Alter von 20 bis 57 Jahren wurden von alarmierten Rettungskräften vor Ort ambulant behandelt. Der Bauzaun, der infolge des Zusammenstoßes im Grünbereich zwischen Gleisen und Fahrradweg liegen blieb, wurde polizeilich sichergestellt.

Die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurden von den Beamten der Verkehrspolizei Mannheim aufgenommen. Nach momentanem Sachstand wird davon ausgegangen, dass der Bauzaun von der nahegelegenen Baustelle einer Bahnunterführung so platziert wurde, dass dieser in den Gleisbereich ragte. Der Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen männlichen Verdächtigen.

