Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 23:30 Uhr wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem Dachgeschoss in der Bachstraße in Sindelfingen gemeldet. Vermutlich aufgrund kürzlich durchgeführter Renovierungsarbeiten fing das Dämmmaterial im Dachbereich Feuer. Erste Löschversuche durch Bewohner des Gebäudes blieben ohne Erfolg. Erst die hinzugerufene Feuerwehr, Abteilung Sindelfingen, die mit sieben Fahrzeugen und 30 Wehrleuten vor Ort war, konnte mithilfe einer Drehleiter den Brand löschen. Hierzu musste das Dach teilweise geöffnet und anschließend wieder provisorisch abgedeckt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Rettungsdienst war mit den Ortsvereinen Sindelfingen und Maichingen vor Ort. Das Polizeirevier hatte eine Streifenwagenbesatzung im Einsatz und musste die Bachstraße für die Dauer der Löscharbeiten sperren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell