Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im nördlichen Teil Schönaichs. Bislang unbekannte Täter brachen ein gekipptes Fenster im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren wurden anschließend sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt und Behältnisse durchsucht und hierbei aufgefundener Schmuck mit einem Wert im unteren, vierstelligen Bereich, entwendet. Anschließend flüchteten die Täter durch die Terrassentür. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 400 Euro.

