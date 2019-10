Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151019-919: Versuchter Einbruch in Spielhalle

Bergneustadt (ots)

In eine Spielhalle an der Kölner Straße haben sich am frühen Montagmorgen (14. Oktober) Einbrecher zu schaffen gemacht. Sie versuchten mit einem Hebelwerkzeug eine Tür auf der Rückseite zu überwinden, lösten dabei aber gegen 03.25 Uhr einen Alarm aus und flüchteten. An der Tür entstand lediglich geringer Schaden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

