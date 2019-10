Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131019-916: Führerloses Auto von Carport gestoppt - Fahrerin musste zur Blutprobe

Wiehl (ots)

Nachdem eine Autofahrerin auf der Eichhardtstraße ausgestiegen war, um Zigaretten zu holen, setzte sich ihr Wagen in Bewegung - die führerlose Fahrt endete an einem Carport. Gegen 23.30 Uhr am Freitag (11. Oktober) hatte eine 56-jährige Wiehlerin an einem Zigarettenautomaten in der Eichhardtstraße angehalten. Nachdem sie ausgestiegen war, setzte sich ihr Wagen auf der Gefällstrecke in Bewegung. Er kam von der Straße auf das Grundstück eines Einfamilienhauses ab, wo die Fahrt an dem Pfosten eines Carports endete. Da die 56-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, ließ die Polizei ihr eine Blutprobe entnehmen und stellte den Führerschein sicher.

