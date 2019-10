Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131019-915: Auto und Müllcontainer angezündet

Wipperfürth (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (13. Oktober) haben Unbekannte im Bereich der Bahnstraße einen PKW und einen Papiercontainer angezündet. Gegen 03.15 Uhr war die Feuerwehr zu dem brennenden und auf einem Firmengelände abgestellten PKW gerufen worden; der Wagen war nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus. Nicht weit von diesem Brandort entfernt musste die Feuerwehr einen Papiermüllcontainer löschen, der hierdurch ebenfalls beschädigt wurde. Zeugen gaben an, bereits gegen 02.30 Uhr Brandgeruch vernommen zu haben; zu diesem Zeitpunkt konnte der Brandort aber nicht lokalisiert werden. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Hinweise zu den Bränden nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell