Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131019-913: Einbrecher geflüchtet

Engelskirchen (ots)

Zwischen 19.00 und 19.25 Uhr wollte am Freitag (11. Oktober) ein Einbrecher in ein Haus an der Straße "Aggerufer" einsteigen. Einem Anwohner war ein fremder Mann aufgefallen, der vom Grundstück eines Einfamilienhauses kam. Als er den Mann darauf ansprach, flüchtete dieser. Es stellte sich heraus, dass der Verdächtige zuvor mit einem Stein eine Fensterscheibe auf der Rückseite eingeworfen hatte. Offenbar fühlte sich der Täter gestört, da er zwar noch einen Stuhl vor das beschädigte Fenster stellte, dann aber nicht in das Haus kletterte sondern das Grundstück wieder verließ. Der etwa 185 cm große, schlanke Verdächtige war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Wollmütze. Weiterhin führte er eine dunkle Plastiktüte mit. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell