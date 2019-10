Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111019-911: Verunglücke 91-Jährige verstorben

Nümbrecht (ots)

Kurz vor 12 Uhr verunglückte am Dienstag (8. Oktober) eine 91-jährige Autofahrerin aus Ruppichteroth in Nümbrecht-Oberelben (siehe Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4395596) und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Die Seniorin ist inzwischen an den Folgen des Unfalls verstorben.

