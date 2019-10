Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081019-901: 91-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nümbrecht (ots)

Schwere Verletzungen hat heute Mittag (8. Oktober) eine 91-jährige Autofahrerin aus Ruppichteroth erlitten, die in Oberelben mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und vor einen Baum geprallt ist. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Seniorin auf der K 55 in Richtung Ruppichteroth gefahren. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Renault Clio aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Die 91-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort in das Krankenhaus nach Gummersbach gebracht. Wegen der noch andauernden Aufräumarbeiten ist die K 55 im Bereich der Unfallstelle noch bis voraussichtlich 14:30 gesperrt.

