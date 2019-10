Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081019-900: Einbrecher stiegen in Einfamilienhaus ein - Polizei berät zum Thema Einbruchsschutz

Bergneustadt (ots)

Die urlaubsbedingte Abwesenheit haben Einbrecher in den vergangenen Tagen bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Jahnstraße ausgenutzt. In der Zeit zwischen dem 2. und dem 7. Oktober hebelten die Täter ein Fenster des Gebäudes auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume und Schränke. Ob sie dabei Erfolg hatten, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden.

Die Polizei rät dazu, Häuser und Wohnungen auch bei längeren Abwesenheiten bewohnt aussehen zu lassen. So kann zum Beispiel die regelmäßige Leerung des Briefkastens oder auch das unregelmäßige Einschalten der Innenbeleuchtung mithelfen, dass Einbrecher ihr Haus gar nicht erst für einen Einbruch in Erwägung ziehen.

Nachbarn können hier gute Dienste leisten, doch unter dem Stichwort "Smart Home" gibt es inzwischen auch vielfältige technische Möglichkeiten, ein Haus bewohnt aussehen zu lassen. Kombiniert mit hochwertigen Fenster- und Türbeschlägen lässt sich so ein großes Maß an Sicherheit verwirklichen. Lassen Sie sich am besten individuell und kostenlos von Ihrer polizeilichen Beratungsstelle beraten. Diese erreichen Sie unter der Telefonnummer 02261 8199-880.

