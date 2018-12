Coesfeld (ots) - Am 06.12.2018 um 08:00 Uhr beabsichtigte eine 52-jährige Lüdinghäuserin mit ihrem Auto von der Straße am Hüwel nach links auf die Seppenrader Straße abzubiegen. Dabei übersah sie zwei, bei Grünlicht querende, Fußgängerinnen im Alter von 76 und 53 Jahren. Es kam zum Zusammenstoß. Die 53-jährige Fußgängerin aus Lüdinghausen stürzte und verletzte sich leicht am Fuß und an der Hüfte. Die 76-jährige Lüdinghäuserin stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die B58 war im Bereich der Unfallstelle für die Unfallaufnahme für ca. eine Stunde in beide Richtungen komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell