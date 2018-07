Die Fahrt des 23jährigen Mannes aus Oyten endete über Kopf auf dem Radweg zwischen Scheeßel und Rotenburg. Bild-Infos Download

Rotenburg Wümme (ots) - Einbruch in Motorgerätehandel Brockel In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter in ein Fachgeschäft für Motorgeräte in der Bahnhofstraße in Brockel ein. Die Täter warfen gegen 02.15 Uhr mit einem Holzstumpf die Schaufensterscheibe zum Objekt ein und entwendeten aus dem Geschäft diverse hochwertige Motorgeräte. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise der Polizeidienststelle in Rotenburg unter 04261-9470 mitzuteilen.

Unfall auf Bundesstraße 75 Veersebrück Eine Fahrt unter Alkoholeinfluss endete für einen 23jährigen Pkw-Fahrer im Krankenhaus. Der Mann aus Oyten befuhr mit seinem VW, Polo die Bundesstraße 75 aus Richtung Scheeßel kommend in Richtung Rotenburg als er vermutlich infolge seiner Alkoholisierung zuerst nach rechts von der Fahrbahn abkam und durch Gegenlenken schließlich mit der linken Schutzplanke kollidierte. Durch diesen Aufprall wurde der Pkw schanzenartig hochgeschleudert, überschlug sich und kam auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Radweg auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und kam mit nur leichten Verletzungen ins Rotenburger Krankenhaus. Die Polizei stellte bei dem Fahrer vor Ort eine Atemalkoholkonzentration von 1,23 Promille fest und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein. Der junge Mann muss nun mit einer empfindlichen Geldstrafe und einer Entziehung seiner Fahrerlaubnis rechnen.

