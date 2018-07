POL-ROW: ++ Ladendiebe fliehen ohne Beute ++ Unbekannter Radfahrer flüchtet nach Unfall ++ Diebstahl am Selbstbedienungsladen fliegt auf ++ Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots) - Ladendiebe fliehen ohne Beute

Scheeßel. Mit einem prall gefüllten Einkaufswagen ist am Donnerstagmittag ein bislang noch unbekannter Ladendieb aus einem Discounter am Vahlder Weg spaziert. Ein Komplize hatte dem Mann die Eingangstür geöffnet. So konnte er den Laden verlassen, ohne zu bezahlen. Der Diebstahl wurde jedoch von Mitarbeitern beobachtet. Sie verfolgten beide Männer. Die Flüchtigen ließen den Einkaufswagen, in dem sich Waren im Wert von über achthundert Euro befanden, am Rande des Parkplatzes stehen. Trotz einer Fahndung der Polizei fehlt von den Tätern jede Spur. Der Haupttäter wird als ungefähr 190 cm großer, kräftiger Mann mit südosteuropäischem Aussehen beschrieben. Er trug bei der Tat ein grünliches T-Shirt. Auffällig waren seine beiden bunt tätowierten Arme. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Scheeßel unter Telefon 04263/985950.

Unbekannter Radfahrer flüchtet nach Unfall

Zeven. Die Zevener Polizei sucht nach einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Wochenende von Freitag auf Samstag im Bereich der Kreuzung Gustav-Adolf-Straße/Hoftohorn ereignet hat, nach einem noch unbekannten Radfahrer oder möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der unbekannte Radler in der Nacht gegen das Heck des blauen VW Golf, den ein Zevener dort abgestellt hatte, gefahren sein. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

Diebstahl am Selbstbedienungsladen fliegt auf

Oldendorf. Fünf Kilo Kartoffeln und dreißig Eier haben drei Männer am Donnerstagabend von einem Selbstbedienungsstand an der Eichenstraße mitgehen lassen. Die elf Euro fünfzig für die Waren bezahlten sie nicht. Der Diebstahl wurde jedoch beobachtet. Über die Kennzeichen des Fahrzeugs, mit dem die Männer verschwanden, ermittelte die Polizei den Fahrzeughalter. So stand noch am Abend die Polizei vor seiner Haustür in Zeven. Die Diebe räumten die Tat ein. Sie hätten das Bezahlen vermutlich nur vergessen. Das holten sie später nach. Die Polizei leitete trotzdem ein Strafverfahren gegen alle drei ein.

Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Bremervörde. Die Unfallermittler der Bremervörder Polizei suchen nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Discounters an der Alten Straße ereignet hat, nach der bislang noch unbekannten Unfallverursacherin oder nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnisse war die Unbekannte zwischen 18 Uhr und 19 Uhr beim Ausparken mit ihrem Fahrzeug mit einer 68-jährigen Fußgängerin aus Bremervörde kollidiert. Die Frau stürzte und zog sich dabei Prellungen zu. Die unbekannte Fahrerin brachte die Verletzte daraufhin zur OsteMed-Klinik, gab sie dort ab und verschwand vom Krankenhaus, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sie oder mögliche Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04761/99450.

