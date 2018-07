POL-ROW: ++ Leichtfertig über die Mittellinie gefahren - drei Menschen bei Unfall verletzt ++ Diebe bauen halben BMW auseinander ++ Rindenmulch gerät in Brand - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots) - Leichtfertig über die Mittellinie gefahren - drei Menschen bei Unfall verletzt

Elsdorf. Um vor einem Überholmanöver ausreichend Sicht nach vorn auf den Gegenverkehr zu bekommen, ist ein 57-jähriger Autofahrer aus Scheeßel am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 131 direkt hinter einem Lkw ein Stück weit nach links über die durchgezogene Mittellinie gefahren. In diesem Moment kam dem Mann der Toyota eines 41-jährigen Autofahrers aus Gyhum entgegen. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden beide Fahrer und auch ein 41-jähriger Beifahrer im Toyota leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zwanzigtausend Euro.

Diebe bauen halben BMW auseinander

Stuckenborstel. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag auf einem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Stuckenborstel mehrere Fahrzeugteile eines blauen BMW240i gestohlen. Sie bauten alle vier Reifen, die Motorhaube, sämtliche Beleuchtungseinrichtungen, beide Außenspiegel, das Lenkrad, das Radiogerät mit Navi, den Airbag und auch das Tachodisplay aus. Zum Schluss nahmen die Unbekannten auch noch das Reserverad mit. Hinweise auf die kriminellen Monteure bitte an die Sottrumer Polizei unter Telefon 04264/370190.

Rindenmulch gerät in Brand - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Am späten Mittwochabend hat es am Rotenburger Ortseingang in Höhe Soltauer Straße/Therkornsberg erneut gebrannt. In den vergangenen Wochen war es dort bereits häufiger zu kleineren Brandlegungen gekommen. Gegen 23.30 Uhr bemerkten Anwohner, dass es auf einem Grundstück Rindenmulch zwischen Bäumen und Sträuchern kokelte. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, hatten Nachbarn das Feuer gelöscht. Auch in diesem Fall geht die Polizei von einem vorsätzlichen Verhalten aus. Daher bitten die Beamten unter Telefon 04261/9470 um sachdienliche Hinweise.

