Coesfeld (ots) - Ohne Versicherungsschutz, mit einem gestohlenen Kennzeichen und einem technisch veränderten Mofa, war ein 28-jähriger Ascheberger unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der Mann am Donnerstag, gegen 00.15 Uhr, von der Polizei angehalten und überprüft. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Kennzeichen, das sich am Mofa befand, gestohlen war. Deshalb bestand kein Versicherungsschutz. Weiterhin wurden am Mofa technische Veränderungen vorgenommen. Dies führte dazu, dass der Mann, der lediglich eine Mofaprüfbescheinigung besitzt, sich nicht im Besitz der erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Mofas befand. Wie der Mann in den Besitz des gestohlenen Kennzeichens gekommen ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest und wird noch ermittelt. Ein Strafverfahren wegen dem Verdacht des Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz gegen den Mann wurde eingeleitet.

