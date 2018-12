POL-COE: Olfen, Himmelmannstraße, Kreuzstraße/Zwei Einbrüche in Reihenhäuser - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit von 13.15 und 20.35 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in Reihenhäuser. In beiden Fällen drangen die Täter in das Gebäude ein, indem sie ein rückwärtiges Fenster aufhebelten. In einem Fall war das Haus leerstehend und es wurde nichts gestohlen. Im zweiten Fall konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. In beiden Fällen wurden in den Häusern sämtliche Räume betreten und durchsucht. Aufgrund der Nähe der Häuser und der identischen Tatbegehung wird davon ausgegangen, dass es sich in beiden Fällen um die selben Täter handelt. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

