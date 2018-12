POL-COE: Lüdinghausen, Disselhook/ Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Coesfeld (ots) - Eine betrunkene Autofahrerin hat am Donnerstag, gegen 10.45 Uhr in Lüdinghausen einen Verkehrsunfall verursacht. Die 52-jährige Olfenerin übersah beim Abbiegen in die Neustraße das ihr entgegenkommende Auto eines 32-jährigen Mannes aus Datteln. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Diese wurden dabei so starkt beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Dattelner wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die Olfenerin unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

