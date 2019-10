Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111019-910: Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Lindlar (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Kölner Straße sucht die Polizei nach einem Zeugen, der die Geschädigte am Montagnachmittag (7. Oktober) auf den Unfall aufmerksam gemacht hatte. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen VW Polo gegen 16.40 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes abgestellt. Als sie gegen 17.00 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, übergab ihr ein bislang unbekannter Zeuge einen Zettel mit dem Kennzeichen eines anderen PKW, der beim Rangieren einen Schaden an dem Polo verursacht und sich anschließend entfernt hatte. Der Zeuge wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

