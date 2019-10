Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111019-907: Einbrecher unterwegs

Bergneustadt / Engelskirchen / Reichshof (ots)

Die Polizei ist am Donnerstag (10. Oktober) zu drei Tageswohnungseinbrüchen gerufen worden - bei einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus an der Straße "Am Kiltgen" in Bergneustadt wurden die Einbrecher überrascht, konnten aber unerkannt flüchten. Gegen 17.50 Uhr hatte ein Hausbewohner Geräusche aus der Wohnung im Erdgeschoss vernommen. Als er die Wohnungstüre öffnete, hörte er noch eine Männerstimme, die offenbar einen Mittäter warnte. Die Täter flüchteten unerkannt durch eine Terrassentüre. Beute hatten sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht; ins Haus eingedrungen waren die Einbrecher über ein Kellerfenster, welches sie aufhebeln konnten.

Ebenfalls über ein Kellerfenster stiegen Einbrecher in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr in ein Haus in Engelskirchen-Loope ein. Aus dem in der Straße "Unterstaat" gelegenen Einfamilienhaus nahmen die Täter diverse Werkzeugmaschinen, eine elektrische Gitarre sowie mehrere Uhren, Messer und Bargeld mit. Abtransportiert haben sie die Beute vermutlich in einem silbernen Rollkoffer, der ebenfalls gestohlen wurde.

Einen weiteren Einbruch hat die Polizei in Reichshof-Buchen aufgenommen. Hier hebelten Kriminelle zwischen 14.15 und 18.10 Uhr die Terrassentüre eines Einfamilienhauses im Maiglöckchenweg auf und entkamen mit einem Fernglas als Beute.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Die Notrufnummer 110 sollten Sie hingegen wählen, wenn sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerken. Die Einbrecher benötigen für ihre Taten nur wenige Minuten. Je eher Sie die Polizei verständigen, desto größer ist die Chance, die Diebe auf frischer Tat zu stellen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell