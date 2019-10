Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101019-905: Fußgänger von abbiegendem PKW erfasst

Marienheide (ots)

Am Mittwochmorgen (9. Oktober) hat sich in Marienheide-Kalsbach ein 31-jähriger Fußgänger beim Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto schwere Verletzungen zugezogen. Der in Marienheide wohnende Mann hatte gegen 06.40 Uhr die Straße Lockenfeld im Bereich der Einmündung mit der Bundesstraße 256 überqueren wollen. Ein aus Richtung Marienheide kommender, 59-jähriger Autofahrer bog zur gleichen Zeit von der B 256 auf die Straße Lockenfeld ab und erfasste dabei den querenden Fußgänger. Ein Rettungswagen brachte den 31-Jährigen in ein Krankenhaus.

