Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091019-902: Drei Einbrüche in Schulen

Gummersbach / Nümbrecht (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (7./8. Oktober) haben Einbrecher drei Schulen in Gummersbach und Nümbrecht heimgesucht. In Gummersbach-Derschlag war eine Grundschule in der Epelstraße betroffen, an der die Täter mehrere Türen aufbrachen und zumindest eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten erbeuteten. In Nümbrecht waren es zwei Grundschulen in der Mateh-Yehuda-Straße und der Straße "Auf dem Höchsten", bei denen ebenfalls zunächst die Eingangstüren und im Anschluss mehrere Zwischentüren aufgehebelt wurden. Offenbar hatten es die Diebe dort nur auf Bargeld abgesehen, da sie außer einer Geldkassette nichts weiter mitnahmen. Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

