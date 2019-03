Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Auslieferung wegen langjähriger Haftstrafe

Weil am Rhein (ots)

Er hatte die letzten Jahre bereits in der Schweiz im Gefängnis gesessen und der Weg nach seiner Auslieferung an Deutschland führte wieder in ein Gefängnis.

Ein 43-Jähriger wurde am Montagvormittag aufgrund eines europäischen Haftbefehls von der Schweiz nach Deutschland ausgeliefert und am Übergang Weil-Autobahn durch die Bundespolizei übernommen. Der im ehemaligen Jugoslawien geborene Mann war durch das Landgericht Kiel zu einer 7-Jährigen Freiheitsstrafe wegen schweren Raub in Tateinheit mit Freiheitsberaubung verurteilt worden. Da der heute 43-Jährige jedoch während des Verfahrens untergetaucht war wurde er durch die Staatsanwaltschaft Kiel zur Festnahme ausgeschrieben. Nun wurde er zur Verbüßung der Freiheitsstrafe durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

