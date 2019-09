Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in einem Umspannwerk in Seckbach verursacht einen großen Sachschaden

Frankfurt am Main (ots)

In einem Umspannwerk auf der Kruppstraße in Seckbach sind am heutigen Vormittag (21.09.19) gegen kurz nach 10:00 Uhr mehrere Hochspannungskabel aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Isolierung von mehreren Hochspannungskabeln in einer vor dem Umspannwerk ausgehobenen Baugrube. Durch Vornahme von einem Strahlrohr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht noch beziffert werden. Laut Auskunft des Energieversorgers waren infolge des Brandes keine Privatkunden von einem Stromausfall betroffen. Verletzt wurde niemand. Am Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr Seckbach und dem Rettungsdienst mit insgesamt neun Einsatzfahrzeugen beteiligt. Einsatzende war gegen kurz nach 11:00 Uhr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Rainer Heisterkamp

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell