Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Frankfurt-Riederwald: Gemeinsame Pressemeldung von Ordnungsamt und Feuerwehr Frankfurt am Main zur geplanten Bombenentschärfung am Donnerstag, 19. September 2019

Frankfurt am Main (ots)

Heute Nachmittag wurde bei Sondierungsarbeiten auf einem Baugrundstück nördlich der Lahmeyerbrücke im Riederwald, eine 50 kg Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entdeckt.

Die Weltkriegsbombe ist abgesichert und befindet sich in einer stabilen Lage.

Die Kampfmittelräumung durch Experten des Kampfmittelräumdienstes des Regierungspräsidiums Darmstadt, ist für Donnerstag, den 19. September 2019, in den Abendstunden geplant.

Zur Visualisierung des vom Kampfmittelräumdienst festgelegten Evakuierungsbereichs, wurde eine Karte mit der Darstellung der Evakuierungszone veröffentlicht. Diese finden Sie hier: https://arcg.is/1uCqOb

Von der Evakuierung sind etwa 1.200 Anwohner betroffen. Alle Personen in dem zu evakuierenden Bereich, die nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind, müssen bis Donnerstag, 19.09.2019, 18:00 Uhr, ihre Wohnungen bzw. Geschäftsräume sowie den gesamten auf dem Plan markierten Bereich verlassen haben.

Hilfsbedürftige oder bettlägerige Menschen, die liegend aus dem Evakuierungsbereich transportiert werden müssen, können ihren Transportbedarf über das Bürgertelefon oder über ein Online-Registrierungsportal auf der Internetseite der Feuerwehr anmelden. Alle Menschen, die einen Kranken- oder Behindertentransport benötigen, werden gebeten, sich bis spätestens 14:00 Uhr über die vorgenannten Kanäle anzumelden.

Für die von der Evakuierung betroffenen Personen, die nicht anderweitig unterkommen können, wird in den Räumen der Johanniter-Unfall-Hilfe, Berner Straße 103-105, 60437 Frankfurt am Main, eine Betreuungsstelle eingerichtet. Diese ist ab 16:00 Uhr geöffnet. Ein Bustransfer wird eingerichtet.

Sobald die Evakuierungsmaßnahmen abgeschlossen sind, wird der gesamte Evakuierungsbereich durch die Polizei kontrolliert.

Über die Dauer der Entschärfung können keine konkreten Angaben gemacht werden. Das Ende der Sperrungen, die für voraussichtlich 23:00 Uhr zu erwarten ist, wird durch Rundfunkdurchsagen sowie über die Social Media-Kanäle bekannt gegeben.

Auch der öffentliche Nahverkehr wird von den Sperrungen betroffen sein. Über Ausfälle, Fahrplanänderungen und Sperrungen informieren die jeweiligen Verkehrsbetriebe über deren Kanäle eigenständig.

Betroffene Personen werden gebeten, auch ihre Nachbarn zu informieren. Aktuelle Informationen sind über Rundfunk, die Social Media-Kanäle von Stadt und Feuerwehr sowie die Internetseite der Feuerwehr www.feuerwehr-frankfurt.de abrufbar.

Die Feuerwehr Frankfurt richtet unter der Rufnummer 069 / 212 - 111 ein Bürgertelefon ein. Dies ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Donnerstag, 19.09.2019 ab 07:00 Uhr bis zum Ende der Einsatzmaßnahmen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Rainer Heisterkamp

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell