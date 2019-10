Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091019-903: Keine Beute bei Wohnungseinbruch

Bergneustadt (ots)

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Henneweide haben Einbrecher am Dienstagabend (8. Oktober) keine Beute gemacht. Zwischen 18.30 und 23.45 Uhr hebelten die Täter eine Wohnungstüre in der 3. Etage des 12-Parteien-Hauses auf. Eventuell wurden die Täter bei dem Einbruch gestört, denn dem Anschein nach haben die Einbrecher die Wohnung nicht betreten und flüchteten ohne Beute. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

