Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: zahlreiche Pkw beschädigt

Gelsenkirchen (ots)

Gelsenkirchen Bulmke-Hüllen Samstag, 21.09., 22:00h bis Sonntag, 22.09.19, 09:000h

Im Gelsenkirchener Stadtteil Bulmke-Hüllen kam es auf den Straßen Konradstraße, Landgrafenstraße und Preußenstraße zu zahlreichen Sachbeschädigungen an dort in der Nacht geparkten Fahrzeugen. Bisher wurden 26 Fahrzeuge festgestellt, an den u. a. Reifen zerstochen oder der Autolack verkratzt wurde.

Personen, die Hinweise auf die Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

