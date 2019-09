Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden kam es am Freitag, den 20.09.2019 gegen 22:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Goldbergstraße/Ostring in Gelsenkirchen-Buer, als ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus Haltern am See beim Abbiegen den entgegenkommenden Pkw einer 18-jährigen Bottroperin übersah. Während der 84-Jährige unverletzt blieb, zogen sich drei Mitfahrerinnen der 18-jährigen Bottroperin leichte Verletzungen zu und wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

