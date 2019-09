Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorsicht Trickbetrüger! Die Polizei warnt

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Abend, 18. September 2019, sind zwei bislang unbekannte Personen trickreich an die Kontodaten eines 62 Jahre alten Mannes aus Gelsenkirchen gelangt. Der Geschädigte, der einige Gegenstände über ein großes Online-Auktionshaus zum Verkauf anbot, öffnete dem Pärchen gegen 18 Uhr die Tür, da er glaubte, die beiden interessieren sich für die von ihm im Internet angebotene Ware. Das Pärchen gab vor, sich für die Ware zu interessieren, verließ dann aber die Wohnung unter dem Vorwand, Geld holen zu wollen. Kurze Zeit später meldete sich am Telefon ein unbekannter Mann bei dem Gelsenkirchener und gab vor, Polizeibeamter zu sein. Er erklärte dem Mann, dass man soeben eine Diebesbande festgenommen habe. Dabei sei auch seine Kontokarte aufgefunden worden. Er verlangte von dem 62-jährigen die Herausgabe der dazugehörigen Pin-Nummer, um die Karte zu identifizieren. Nachdem der Mann die Nummer in gutem Glauben nannte, beendete der Fremde das Gespräch. Als der 62-Jährige feststellte, dass seine Kontokarte tatsächlich fehlte, informierte er die Polizei und erstattete Anzeige. Zwischenzeitlich hoben die unbekannten Personen eine niedrige vierstellige Summe Bargeld von dem Konto des Mannes ab. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angeben zu den Tatverdächtigen machen können oder verdächtige Personen in der fraglichen Zeit in der Elsässer Straße in Rotthausen gesehen haben. Die gesuchte Frau ist zirka 160 Zentimeter groß, 20 bis 25 Jahre alt, hat eine mittlere Statur und dunkle, schulterlange Haare. Der gesuchte Mann ist 180 bis 190 Zentimeter groß, 25 bis 30 Jahre alt und hat etwas längere, dunkle Haare. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Telefonnummern 0209/ 365-8110 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache). Die Polizei warnt: geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten preis! Polizeibeamte fragen Sie niemals am Telefon nach solchen Daten. Lassen Sie niemanden in die Wohnung, den Sie nicht kennen.

