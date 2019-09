Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 7-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine 7-Jährige wurde am Donnerstag, 19. September, bei einem Verkehrsunfall auf der Cranger Straße unweit der Breite Straße schwer verletzt. Das Mädchen war gegen 16.40 Uhr mit einem Tretroller auf dem Gehweg unterwegs und stieß mit dem VW eines 41-jährigen Gelsenkircheners zusammen. Der Autofahrer hatte zuvor mit seinem Caddy auf dem Gehweg gehalten und wollte gerade wieder in den fließenden Verkehr einfahren. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

