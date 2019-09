Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (04.09.2019) in einem Einkaufsladen an der Schwabstraße einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Spirituosen gestohlen und sich gegen das Festhalten durch einen Sicherheitsmitarbeiter gewehrt zu haben. Der Tatverdächtige hatte sich gegen 22.20 Uhr in dem Geschäft aufgehalten und offenbar eine Likörflasche ein einem Hosenbein versteckt. Nachdem er die Kasse passierte ohne zu bezahlen, sprach ein Sicherheitsmitarbeiter den 31-Jährigen an. Dieser stieß den Mann weg und flüchtete, wodurch der Mitarbeiter sich leicht verletzte. Der Sicherheitsmitarbeiter hielt den Flüchtenden dennoch fest und übergab ihn den bereits alarmierten Polizeibeamten. Der 30-jährige deutsche Tatverdächtige wird am Donnerstag (05.09.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

