Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111019-909: Zeugen nach Unfall auf Parkplatz gesucht

Hückeswagen (ots)

Zwischen 03.00 und 15.00 Uhr ist am Mittwoch (9. Oktober) ein auf dem Parkplatz eines Fleischereibetriebes im Industriegebiet Kobeshofen abgestelltes Auto vermutlich von einem rangierenden LKW beschädigt worden. Die Unfallspuren an dem beschädigten, roten Opel Corsa liegen in einer Höhe, die auf einen LKW als Verursacher schließen lassen. Hinweise zu dem Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

