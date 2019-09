Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Hachenburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 06.09.2019, 18:00 Uhr bis Samstag, den 07.09.2019, 08:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter in der Koblenzer Straße in Hachenburg das Firmengelände eines Abschleppunternehmens durch Übersteigen eines hohen Zauns betreten. Anschließend wurde ein dort abgestellter Pkw geöffnet und durchwühlt. Da sich jedoch in dem Pkw keine Wertsachen befanden wurde nichts entwendet. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580

